Мэр Новосибирска предложил внепланово проверить объекты для хранения ГСМ после пожара

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил провести совместные с МЧС и МВД внеплановые проверки нестационарных объектов для хранения ГСМ после возгорания цистерны с бензином, которое произошло в городе в воскресенье. Об этом он сообщил на оперативном совещании облправительства в понедельник.

"Случай вчерашний выявляет очень серьезный риск - это пожарная безопасность на территории Новосибирска, в связи с этим я предлагаю провести внеплановые проверки. Поручение главам районных администраций сформулировано, просьба поддержать и провести совместные проверки с МЧС и с МВД, безусловно, и случаи, когда при патрулировании выявляются такие нестационарные объекты - проверять документы", - сказал Локоть.

В воскресенье, 16 января, в Новосибирске произошло возгорание цистерны с бензином. Сигнал о пожаре поступил в 16:49 (12:49 мск). К моменту прибытия пожарных цистерна уже была полностью охвачена огнем. Существовала угроза распространения огня, рядом с загоревшейся цистерной находятся станция технического обслуживания и частный дом. Пожару был присвоен повышенный второй ранг сложности. По предварительным данным, площадь возгорания составила 200 кв. метров.