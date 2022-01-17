Австралийский регулятор признал "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству страны признать прививки, сделанные российской вакциной "Спутник V", у прибывающих в страну граждан других государств. Об этом сообщается в заявлении регулятора, опубликованном в понедельник.

"TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 [российского] Центра им. [Н. Ф.] Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников", - указано в заявлении регулятора, опубликованном на его сайте.

В TGA сообщили, что российская сторона предоставила управлению необходимую информацию, "демонстрирующую, что эта вакцина обеспечивает защиту [от COVID-19] и снижает вероятность того, что въезжающий путешественник передаст инфекцию другим лицам или заболеет COVID-19, находясь в Австралии". "Полученная информация включает опубликованные данные исследований и была предоставлена TGA правительством Российской Федерации", - отмечают в управлении.

Регулятор также подчеркнул, что две дозы вакцины "Спутник V" показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения коронавирусом и на 98-100% защищают от тяжелого течения COVID-19 и смерти от вызванных болезнью осложнений. "Признание вакцины "Спутник V" расширит возможности Австралии для приема иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов. Иностранцы, получившие две дозы российской вакцины "Спутник V", теперь будут считаться полностью вакцинированными и им будет разрешен въезд в Австралию", - сообщает TGA.

Правительство Австралии закрыло границы страны в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19. К настоящему моменту въезд на территорию государства остается существенно ограничен и для граждан иностранных государств обязательным условием въезда является двукратная вакцинация одним из одобренных TGA препаратов. К настоящему моменту помимо российской "Спутник V" Австралия признает препараты Covishield, CoronaVac, BBIBP-CorV китайской Sinopharm и Covaxin. Для применения в стране одобрены препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech и две американские вакцины, созданные компаниями Moderna и Johnson & Johnson.