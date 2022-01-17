В СК считают, что пожизненный срок для педофилов не станет панацеей от преступлений

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пожизненное заключение ранее судимых педофилов не станет панацеей от насильственных преступлений в отношении детей, так как для решения этой проблемы нужны более глубокие меры. Такое мнение высказала заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован на сайте агентства в понедельник.

"Конечно, ужесточение наказания в отношении тех, кто неоднократно совершал половые преступления в отношении несовершеннолетних, будет способствовать повышению безопасности подростков. Однако однозначно это не станет панацеей от таких преступлений, - сказала она. - Наряду с этим нужны более глубокие системные меры по контролю за освобожденными из мест лишения свободы осужденными, по контролю за их поведением, разработке эффективных методик их лечения, потому что многие из них - это люди или с диагнозом "педофилия" или с другими психическими отклонениями".

Леоненко отметила, что одной универсальной меры быть не может. "Это должен быть комплекс мер", - уверена она. По ее словам, не менее важно обучать детей правилам безопасного поведения, обеспечивать их досуг и занятость, уделять особое внимание детям из социально неблагополучных семей.

В конце декабря прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении детей, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более подростков.