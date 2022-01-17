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В СК считают, что пожизненный срок для педофилов не станет панацеей от преступлений

Для решения этой проблемы нужны более глубокие системные меры по контролю за освобожденными из мест лишения свободы осужденными, считает зампредседателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пожизненное заключение ранее судимых педофилов не станет панацеей от насильственных преступлений в отношении детей, так как для решения этой проблемы нужны более глубокие меры. Такое мнение высказала заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован на сайте агентства в понедельник.

"Конечно, ужесточение наказания в отношении тех, кто неоднократно совершал половые преступления в отношении несовершеннолетних, будет способствовать повышению безопасности подростков. Однако однозначно это не станет панацеей от таких преступлений, - сказала она. - Наряду с этим нужны более глубокие системные меры по контролю за освобожденными из мест лишения свободы осужденными, по контролю за их поведением, разработке эффективных методик их лечения, потому что многие из них - это люди или с диагнозом "педофилия" или с другими психическими отклонениями".

Леоненко отметила, что одной универсальной меры быть не может. "Это должен быть комплекс мер", - уверена она. По ее словам, не менее важно обучать детей правилам безопасного поведения, обеспечивать их досуг и занятость, уделять особое внимание детям из социально неблагополучных семей.

В конце декабря прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении детей, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более подростков.

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