В Калмыкии орнитологи займутся поисками дрофы-красотки на гнездовании

ЭЛИСТА, 17 января. /ТАСС/. Орнитологи Международного фонда охраны дрофы приедут весной в Калмыкию для поисков дрофы-красотки на гнездовании. Рабочая поездка специалистов будет осуществлена в рамках пилотного проекта по созданию в республике центра реинтродукции и сохранения птиц семейства дрофиных, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии Очир Джамбинов.

Президент России поручил правительству России разработать, утвердить и реализовать план мероприятий по созданию центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных - в Калмыкии в качестве пилотных. Представители Международного фонда охраны дрофы из Объединенных Арабских Эмиратов посетили Калмыкию в конце минувшего года. Они ознакомились с природными ландшафтами региона, где планируется выращивать и выпускать на волю дроф-красоток.

"По словам гендиректора Международного фонда охраны дрофы Мохаммеда Салех Аль Байдани, Калмыкия является идеальным местом в России для успешной интродукции дрофы. В научном мире есть сообщения о единичных находках этого редкого вида птиц в Калмыкии, но на гнездовании еще она не зафиксирована. В апреле в наш регион на длительный период приедут специалисты-орнитологи с целью поиска дрофы-красотки на гнездовании. Ученые уверены, что им удастся найти гнездо дрофы, возможно, уже с выводком, потому что кормовые и защитные условия местности благоприятны для успешного выведения потомства", - сказал министр.

Строительство центра разведения дрофы, по его словам, позволит увеличить численность дрофы-красотки в России и создать в Калмыкии природную популяцию этого вида, занесенного в Международный красный список. Выращенные в питомнике и выпущенные на волю молодые птицы, следуя гнездовому консерватизму, вернутся из мест зимовок в степную республику, чтобы произвести и "поднять на крыло" молодое поколение дроф.

"При поддержке Фонда Росконгресс в Черноземельском районе республики планируется создать питомник, где находится государственный природный заповедник "Черные земли". Возведение такого крупного объекта принесет немалую пользу не только для экологии, но и для социально-экономического развития самого района и региона в целом", - добавил Джамбинов.