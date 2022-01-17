Власти Приморья заказали 30 тыс. доз вакцины от коронавируса для подростков

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Власти Приморья заказали для подростков партию вакцины "Спутник М". На первом этапе ожидается поставка 30 тыс. доз препарата, этого количества хватит для 20% детей в возрасте от 12 лет, сообщила в понедельник журналистам глава краевого Минздрава Анастасия Худченко.

"Мы заказали вакцину от потребности примерно 20% от детского населения нашего в возрасте, подлежащем вакцинации. Дальше будем ее дозаказывать. <...> Порядка 30 тыс. доз мы заказали, она будет в достаточном количестве", - сказала Худченко, уточнив, что поставку ждут в ближайшие недели.

Она отметила, что ранее дети заболевали коронавирусом, были распространителями инфекции, но переносили заболевание легче. Летальных случаев среди несовершеннолетних не было, однако были умершие из числа беременных женщин. Министр напомнила о необходимости вакцинации беременных, которые с грудным молоком передадут антитела новорожденным.

По словам Худченко, в регионе готовятся к пятой волне заболеваемости коронавирусом и приходу штамма "омикрон", который в Приморье пока не выявлен. "Приморское здравоохранение находится в состоянии мобилизации средств и сил, мы готовимся к усилению амбулаторно-клинической, в первую очередь, службы, поскольку эта волна, по предварительным оценкам, будет характеризоваться увеличением количества обращений именно в амбулаторно-поликлиническое звено. <...> В предыдущие эпидемиологические подъемы мы отставали от центра [России] примерно на три недели", - сказала министр, напомнив, что первые случаи выявления новых штаммов, как правило, регистрируют в городах, а еще через две-три недели инфекция распространяется в муниципалитетах.

Она разъяснила, что в регионе коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят на 80-85%, к развертыванию готовы еще около 400 коек. Серьезного спада заболеваемости в крае не наблюдалось. "Мы получили директивное указание на 100% ревакцинировать медицинских работников, потому что в первую очередь самая сильная опасность - что будут болеть медики и они будут выбывать из состава. Кроме медицинских работников очень рекомендуют в полном объеме ревакцинировать педагогов и людей, которые работают со старшими возрастными группами: социальных работников, работников домов-интернатов, домов престарелых", - добавила министр.

По данным оперативного штаба на 17 января, в Приморье за сутки выявлено 307 случаев заболевания коронавирусом, с начала эпидемии - 106 906 случаев. Умерли 1 634 жителя края. Вакцинацию прошли 926 205 граждан.