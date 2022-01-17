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Пандемия COVID-19

В Хакасии зафиксировали первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон"

Пациенты находятся на амбулаторном лечении

ТАСС, 17 января. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Хакасии, сообщили ТАСС в понедельник в республиканском оперативном штабе.

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"Зафиксированы три случая заражения штаммом "омикрон", 72 контактных лица находятся под наблюдением", - сказал представитель оперштаба, добавив, что больные находятся на амбулаторном лечении.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. Как ранее сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у большинства заразившихся штаммом "омикрон" отмечаются головная боль, задолженность носа, чихание, першение в горле и усталость.

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в республике выявили 54,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 51,7 тыс. пациентов выздоровели, более 2 тыс. умерли.

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РоссияХакасияПандемия COVID-19
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