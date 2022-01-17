Власти Австралии разрешили въезд иностранцам, привитым "Спутником V"

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Австралийское министерство внутренних дел разрешило въезд в страну гражданам других государств, привитым российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства в понедельник.

Решение о признании российской вакцины, созданной Центром им. Н. Ф. Гамалеи "Спутник V", для подтверждения статуса вакцинации против COVID-19 было принято ведомством на основании рекомендации национального фармрегулятора, выпущенной 17 января. "Вы считаетесь полностью вакцинированным для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной, в том числе <...> препаратом научно-исследовательского Центра Гамалеи "Спутник V", - указано на сайте австралийского МВД.