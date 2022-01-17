В Новосибирской области показатели тестирования на ковид выросли на 70%

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Показатели тестирования на коронавирус в Новосибирской области выросли более чем на 70% за неделю. При этом количество выявляемых случаев COVID-19 снизилось, сообщил в понедельник руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

"У нас за прошедшую неделю возросло количество тестирований, но, тем не менее, количество случаев [коронавируса] у нас не прирастает, а снижается. Так, за прошедшую неделю проведено более 57 тыс. тестов, в предыдущую неделю было 33 тысячи. То есть рост практически на 70%", - сказал он.

Он добавил, что при этом на прошедшей неделе число выявленных случаев коронавирусной инфекции меньше, чем было на предыдущей. "Несмотря на то, что у нас продолжается еженедельное снижение числа заболевших, ситуация по заболеваемости напряженная и сложная. Она у нас в принципе застыла на высоких уровнях. Было зарегистрировано 1 690 случаев - это меньше предшествующей недели на 8%. Хочу сказать, что у нас замедлилась динамика количества выявленных случаев за неделю. Если в предыдущую неделю у нас было минус 23%, то прошедшая неделя - минус 150 случаев и 8%", - сказал Щербатов.

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у более чем 200 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц.

С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. С 20 декабря QR-код также необходимо будет предъявить для пользования услугами салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов. Кроме того, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года было приостановлено посещение аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлен до 1 апреля 2022 года.

По данным оперативного штаба, на утро 16 января в регионе зарегистрировано 98 882 случая коронавируса (+237 за сутки), в том числе у 11 314 детей. 69 815 пациентов выздоровели (+340 за сутки).