В Челябинской области выявили первый случай заражения "омикроном" у беременной

ЧЕЛЯБИНСК, 17 января. /ТАСС/. Специалисты выявили первый в Челябинской области случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" у беременной. Ее состояние, по оценке врачей, удовлетворительное, сообщила в понедельник ТАСС первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

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"Случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Челябинской области. Заразилась беременная жительница региона. Она никуда не выезжала за пределы страны. Штамм "омикрон" у нее подтвержден лабораторно", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, женщина не привита, находится дома под наблюдением врачей. "Как говорят врачи, состояние ее удовлетворительное", - уточнила Гехт.

По официальным данным, всего в Челябинской области подтверждено более 151,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 141,9 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больницы.

С 30 октября в области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. метров. С 3 ноября QR-код необходим для участия в массовых мероприятиях. Также в регионе действуют обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил.