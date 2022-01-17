Самолет из Варшавы в Киев с Порошенко на борту вылетел с небольшим опозданием

ВАРШАВА, 17 января. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник вылетел из Варшавы в Киев с небольшим опозданием. Как сообщили корреспонденту ТАСС в справочной службе варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена, самолет компании Wizz Air вылетел на 20 минут позже времени, указанного в расписании.

"Самолет вылетел в 07:00 (09:00 мск)", - указали в справочной. В расписании время вылета было 06:40 (08:40 мск).

Как сообщал корреспондент ТАСС ранее с места событий, ранним утром в варшавском аэропорту Порошенко ожидали несколько десятков журналистов. Отвечая на вопросы корреспондентов, он сказал, что не опасается ареста в Киеве. "За мной правда", - сказал экс-президент. "На моей стороне народ Украины, - добавил политик. - Я не готовился к аресту". По словам Порошенко, он уже планирует новые поездки.

Ранее Порошенко сообщал, что прилетит в Киев 17 января рейсом Wizz Air из Варшавы. На этот же день назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство о его аресте. Этот же суд 6 января арестовал имущество экс-президента. Порошенко подтвердил, что намерен прибыть на это заседание, однако выразил уверенность, что не будет арестован, поскольку для этого нет законных оснований. Однако если это все же произойдет, считает он, то это нанесет вред прежде всего действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Бывший президент является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В декабре 2021 года следователи попытались вручить ему повестку, однако экс-президент их проигнорировал и в тот же день улетел в Турцию. В партии Порошенко сообщали, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".