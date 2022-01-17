Епископ призвал не превращать крещенские купания в вакханалию с распитием алкоголя

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Крещенские купания являются "благочестивой религиозной практикой" и должны совершаться с молитвой, а не превращаться в вакханалию с обильным распитием алкоголя. Об этом заявил в понедельник заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Если человек, отправляясь в день Богоявления купаться, совершает молитву, в молитве погружается в воду, вспоминает Крещение Спасителя, то можно говорить о благочестивой религиозной практике, способствующей материализованному, наглядному воспоминанию о Евангельском событии. Если же купания превращаются в вакханалию с обильным распитием алкоголя, ярмаркой тщеславия и разными другими непотребствами, то это является извращением картины воспоминаний о Евангельских событиях. Грехом", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Он добавил, что поскольку купание - лишь обычай, то не следует устремляться в ледяную купель тем, кому это противопоказано по состоянию здоровья.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в минувшую субботу попросил верующих "с максимальной осторожностью" подойти к традиционным крещенским купаниям в этом году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Он напомнил, что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны и лучше поберечься.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие, по традиции, окунаются в прорубь.