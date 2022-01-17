Извержение вулкана в Королевстве Тонга, вероятно, станет крупнейшим за последние 30 лет

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, произошедшее у побережья островного государства Королевство Тонга 14 января, вероятно, было крупнейшим в мире за последние 30 лет. С таким заявлением в понедельник выступили геологи Австралийского национального университета (ANU).

По словам вулканолога Ричарда Аркулуса из ANU, извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай "наверняка войдет в десятку крупнейших извержений мира наряду с извержениями Кракатау в 1883 году и Пинатубо в 1991 году". "Первый выброс вулкана был одним из самых мощных, <...> в воздух поднялся столб пепла, газа и пара на высоту не менее 20 км, последовавшее за ним подводное извержение в Тихом океане, вероятно, было крупнейшим в мире за последние 30 лет. Оно было примерно таким, как [при извержении] Кракатау", - уточнил он в эфире телеканала 9News, отметив, что "в ближайшие дни и недели, скорее всего, произойдет еще несколько извержений, но они будут менее сильными".

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января и стало причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга. В следующие два дня уведомления об угрозе цунами были выпущены для ряда регионов Новой Зеландии и Австралии, Японии, а также для жителей некоторых тихоокеанских островных государств. В Самоа были эвакуированы жители прибрежных регионов, а власти Фиджи открыли несколько эвакуационных центров на случай затопления береговых населенных пунктов.

В самом Королевстве Тонга наиболее сильно пострадал столичный регион, на который обрушились волны цунами и аномально высокий прилив. Часть районов, в том числе квартал, где расположен королевский дворец, оказались затоплены, а их жители эвакуированы. По данным властей соседней Новой Зеландии, связь с островным государством остается ограниченной, однако "официальных сообщений о пострадавших или погибших в результате удара стихии нет". В понедельник два самолета новозеландских ВВС вылетели в направлении Королевства Тонга, чтобы оценить масштабы урона, причиненного извержением и последовавшим за ним цунами, а также доставить жителям пострадавших районов питьевую воду и медикаменты.