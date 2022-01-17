Вильфанд заявил, что россиянам не стоит рассчитывать на крещенские морозы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Крещенские морозы в этом году не прогнозируются ни в одном регионе России, исключение - север Чукотки. При этом метеорологи, основываясь на многолетних наблюдениях, "не верят" в существование крещенских морозов в России, сообщил в понедельник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Близится период крещенских морозов. А существуют ли они вообще? По оценкам метеорологов, которые базируются на данных инструментальных наблюдений, ни в одном регионе страны не удается выявить закономерность провала в температуре в период так называемых крещенских морозов. В этом году кроме Чукотки, и то севера, в общем-то не будет отрицательных значений аномалий, 80% территории страны будет занимать класс температуры выше нормы, причем существенно", - сказал он.

По словам Вильфанда, глобальное потепление не влияет на эти показатели. Еще до его открытия метеорологам не удавалось выявить крещенские морозы в России.

"Статистики, которая говорила бы о существовании крещенских морозов, нет не только в период глобального потепления. Если анализировать данные за первую половину XX века, когда оно практически не сказывалось, метеорологи даже не вывели его. О нем начали говорить в конце 60-х - начале 70-х годов. За этот отрезок времени не удается выявить крещенских морозов ни в одной точке страны", - отметил метеоролог.