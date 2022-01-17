Доклинические исследования вакцины МГУ от коронавируса пройдут в институте Минобороны

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Доклинические исследования вакцины от коронавируса Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова пройдут в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ, сообщила пресс-служба вуза в понедельник.

"МГУ имени М. В. Ломоносова и группа компаний "Р-Фарм" объявляют о том, что доклинические исследования по оценке эффективности на модели инфекции SARS-CoV-2 поливалентной рекомбинантной вакцины от коронавируса, разрабатываемой учеными из МГУ и при участии РАН, пройдут в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ (48 ЦНИИ МО РФ)", - сообщили в вузе.

Разработку вакцины начали летом 2020 года на биологическом факультете МГУ, исследование вируснейтрализующей активности к SARS-CoV-2 продолжается совместно с Центром им. Н. Ф. Гамалеи. Финансирование работ осуществляется группой компаний "Р-Фарм". При разработке вакцины используется запатентованная платформенная технология на основе вирусов растений, созданная учеными МГУ.

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, профессор Ольга Карпова, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что исследование вакцины находится уже на той стадии разработки, "когда ее можно смело рассматривать в качестве участника научно-технологической долины "Воробьевы горы".

"Мы рассчитываем, что вакцина ученых Московского университета пополнит ряды наиболее эффективных разработок для борьбы с коронавирусной инфекцией. В случае успешного завершения всего комплекса необходимых исследований вакцина будет выпускаться на производственной площадке "Р-Фарм", - отметил генеральный директор компании Василий Игнатьев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что на заводах группы компаний в Москве, Ярославле, Ростове организовано производство российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".