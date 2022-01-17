В аэропорту Киева для встречи Порошенко собрались около тысячи его сторонников

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко прибывают в киевский аэропорт Жуляны для встречи бывшего главы государства, который находится на пути из Варшавы в Киев. Об этом в понедельник сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Перед зданием аэропорта уже собралось около тысячи человек. В терминал пропускают исключительно пассажиров при наличии посадочных талонов, а также аккредитованную для встречи Порошенко прессу. На территории порта присутствует большое число полицейских и представителей Национальной гвардии.

Сторонники Порошенко держат в руках украинские флаги, а также символику партии бывшего президента "Европейская солидарность". Громко играет музыка - звучат современные украинские песни. Люди пришли с большим количеством плакатов: "Не играйте с порохом", "Руки прочь от Порошенко", "Вернем Украине достоинство", "Беги, Вова, беги" (обращено к президенту Украины Владимиру Зеленскому) и другие. Из информации на некоторых плакатах становится понятно, что часть людей приехали поддержать своего партийного лидера из регионов страны. Большие транспаранты пытаются разместить также по периметру аэропорта.

Сторонники бывшего главы государства заняли почти всю парковку. Подъехать непосредственно ко входу в аэропорт можно исключительно для высадки пассажиров.

Ранее утром в понедельник Порошенко вылетел рейсовым самолетом компании Wizz Air из столицы Польши. Перед вылетом он заявил журналистам, что не опасается ареста, который может его ожидать по прилете на родину. До этого экс-президент Украины сообщал, что прилетит в Киев 17 января. На понедельник назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство о его аресте. Этот же суд 6 января арестовал имущество экс-президента. Порошенко подтвердил, что намерен прибыть на это заседание, однако выразил уверенность, что не будет арестован, поскольку для этого нет законных оснований. Однако если это все же произойдет, считает он, то это нанесет вред прежде всего Зеленскому.

Бывший президент является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В декабре 2021 года следователи попытались вручить ему повестку, однако экс-президент их проигнорировал и в тот же день улетел в Турцию. В партии Порошенко сообщали, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".