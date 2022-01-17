Самолет с Порошенко на борту приземлился в Киеве

Порошенко встречают не менее тысячи его сторонников, расположившихся у здания аэропорта. Это связано с тем, что в понедельник в Печерском районном суде Киева состоится заседание, на котором рассмотрят ходатайство об аресте бывшего украинского лидера по делу о государственной измене.

На территории аэропорта присутствует большое число полицейских и представителей Национальной гвардии. На парковке перед зданием терминала установлена сцена, на которой транслируются кадры с прошлыми выступлениями Порошенко, а также проходит митинг.

Ранее утром в понедельник Порошенко вылетел из Польши. Перед вылетом он заявил журналистам, что не опасается ареста, который может его ожидать по прилете на родину. На понедельник назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство о его аресте. Этот же суд 6 января арестовал имущество экс-президента. Порошенко подтвердил, что намерен прибыть на это заседание, однако выразил уверенность, что не будет арестован, поскольку для этого нет законных оснований. Однако если это все же произойдет, считает он, то это нанесет вред прежде всего действующему президенту страны Владимиру Зеленскому.

Бывший президент является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В декабре 2021 года следователи попытались вручить ему повестку, однако экс-президент их проигнорировал и в тот же день улетел в Турцию. В партии Порошенко сообщали, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".