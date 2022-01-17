В Крыму за сутки выявили 148 случаев заражения коронавирусом впервые с 22 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Почти 150 случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за сутки. Ранее такое число заболевших фиксировали 22 декабря 2021 года, сообщается в понедельник на сайте регионального Минздрава.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 16 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 128 428 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследовали 6 655 человек.

По данным Минздрава Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 155 человек, за все время пандемии - 119 833.

Власти Крыма с понедельника, 17 января, возобновили требования об обязательных QR-кодах и снова ввели запрет на зрелищные мероприятия. Анимационные программы на курортах не проводят. Также в республике продолжает действовать система QR-кодов и ПЦР-тестов для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. До особого распоряжения приостановлена деятельность хостелов. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.