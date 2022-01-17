Переезжающие по программе реновации москвичи могут отправить документы через портал mos.ru

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сервис "Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации" открылся на портале mos.ru. С его помощью москвичи могут отправить копии паспорта, свидетельства о праве собственности на жилье, выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и других документов в режиме онлайн, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Раньше, если горожанин забыл взять какую-либо из бумаг на прием, он был вынужден донести ее в ближайшее время, то есть еще раз прийти в центр информирования и ждать своей очереди. Теперь новоселы получили возможность отправить все документы оцифрованными копиями с помощью портала mos.ru, а оригиналы можно донести потом, когда в следующий раз понадобится нанести визит в центр информирования", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться новой опцией, следует зайти в раздел "Услуги" и найти категорию "Жилье, недвижимость, земля", а затем во вкладке "Реновация" выбрать блок "Помощь при переезде в рамках программы реновации" и нажать на кнопку "Загрузка документов в рамках программы реновации". Перед тем как прикрепить документы, нужно сверить в форме заявки свои данные: фамилию, имя и отчество, номер телефона, адрес электронной почты и текущий адрес, откуда осуществляется переезд. Владельцев двух и более квартир в домах, попавших в программу реновации, система попросит выбрать конкретный адрес жилья, по которому требуется загрузить документы.

Новая опция стала шестой по счету услугой в рамках суперсервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации". С его помощью участники программы могут дистанционно заявить о необходимости устранения строительных дефектов, заказать услуги грузчика, записаться на прием к нотариусу, на осмотр квартиры и подписание договора, получать регулярные сообщения обо всех этапах переселения. За все время работы суперсервиса его страницу посетили более 260 тыс. пользователей. А количество электронных уведомлений об этапах переселения превысило отметку в 280 тыс.