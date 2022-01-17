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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии зафиксировали случаи заражения штаммом "омикрон"

Его обнаружили у двух заболевших

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 января. /ТАСС/. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Северной Осетии. Об этом сообщил в понедельник руководитель регионального Роспотребнадзора Алан Тибилов на заседании оперштаба.

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"Зафиксированы два случая заражения штаммом "омикрон", но у нас пока доминирует вариант "дельта". В ожидании новой волны заболевания коронавирусной инфекцией на территории региона, на мой взгляд, ничего нового не добавить. Все прописано в указах главы республики Сергея Меняйло и постановлениях Анны Поповой (руководитель Роспотребнадзора)", - сказал Тибилов.

Глава республики Сергей Меняйло поручил министерству здравоохранения республики и Роспотребнадзору подготовить предложения на случай роста заболеваемости коронавирусом.

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РоссияМеняйло, Сергей ИвановичПандемия COVID-19
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