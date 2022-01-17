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Пандемия COVID-19

На Камчатке отменили крещенские купания из-за ситуации с коронавирусом

Во всех храмах региона 18 и 19 января прихожанам будут раздавать освященную крещенскую воду

ТАСС, 17 января. Купели для крещенских купаний не будут организовывать на Камчатке из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Петропавловской и Камчатской епархии.

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В регионе отмечается рост заболеваемости. В последние дни 2021 года регистрировалось около 30-40 случаев в сутки, сейчас выявляется порядка 50-60 новых заболевших.

"В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и рекомендациями правительства Камчатского края и Роспотребнадзора крещенские купания не организуются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех храмах Камчатки 18 января вечером и 19 января утром прихожанам будут раздавать освященную крещенскую воду. Также святую воду можно будет набрать в соборах в течение всей недели.

Всего с начала пандемии на Камчатке коронавирусом заболели свыше 24,2 тыс. человек, умерли 519 человек.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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