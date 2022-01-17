Каждый десятый россиянин не представляет своего дня без мобильного телефона

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Примерно каждый десятый из опрошенных россиян (13%) не представляет свой день без мобильного телефона или других гаджетов, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом, по данным материалов опроса, работу самой важной составляющей своего дня считают почти треть россиян (31%), еще 15% респондентов не могут представить свой день без родных, близких и друзей, 10% - без продуктов питания, 9% - без детей и внуков, столько же назвали транспорт, а также деньги и достаток.

Согласно материалам опроса, 8% респондентов не могут представить свой привычный день без интернета и соцсетей, 7% - без общения и встреч, еще 6% - без чая и кофе. Кроме того, 5% опрошенных не смогли бы представить свой день без электричества и горячей воды, столько же - без занятий спортом. Равное количество респондентов (4%) указали на здоровье, музыку и чтение книг, а также телевидение и радио.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 января 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.