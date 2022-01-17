В ОП сообщили о резком росте распространения детской порнографии в Рунете в 2021 году

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в 2021 году почти в два раза выросло число заявлений о распространении детской порнографии в российском сегменте интернета.

"Наша организация (Лига безопасного интернета - прим. ТАСС) довольное длительное время занимается борьбой с детской порнографией, распространяемой в сети Интернет. В прошлом году число такого контента, связанного с детской порнографией, резко выросло", - сказала Мизулина в понедельник в ходе круглого стола по теме детской безопасности в интернете.

Она напомнила, что Лига безопасного интернета входит в международную организацию "Инхоуп", которая имеет сеть горячих линий по борьбе с распространением детской порнографии. "В 2020 году от международных партнеров мы получили 16,5 тыс. фактов, связанных с распространением детской порнографии в Рунете, [запрещенный] контент на данный момент удален с 4 тыс. ресурсов, на 4 тыс. ресурсах он же и был подтвержден нашими специалистами. А в 2021 году практически в два раза выросло число такой информации - 30 тыс. заявок мы получили через горячие линии от иностранных наших партнеров, контент был подтвержден на 17 тыс. ресурсах и удален на данный момент с 15,5 тыс. ресурсов", - отметила член ОП.

По ее словам, это говорит о снижении общего контроля в интернете за распространением детской порнографии не только на территории России, но и в мире. "Происходит это, к сожалению, в свете дальнейшего распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, [что] ведет к конкретным эпизодам насилия над детьми", - подчеркнула Мизулина.

Она добавила, что около 30% контента среди детской порнографии составляет тематика ЛГБТ. "И это уже опасное явление, в связи с этим в конце прошлого года Лига безопасного интернета обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину, спикеру Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко с предложением ввести досудебную блокировку контента, связанного с ЛГБТ-пропагандой", - сказала член палаты.

Она отметила, что представленные данные относятся только к открытому сегменту интернета, речь не идет о даркнете. "Даркнет - это основной источник распространения детской порнографии, по сути, экономическая основа этой преступной деятельности. Именно благодаря даркнету такие услуги заказываются, такой контент покупается, продается, изготавливается и активно распространяется", - заключила Мизулина.