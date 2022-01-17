Минимальное пособие по беременности и родам вырастет почти до 64 тыс. рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Минимальный размер пособия по беременности и родам составит 63,9 тыс. рублей в 2022 году при обычных родах, максимальный - до 360 тыс. рублей. При осложненных родах минимальный размер пособия составит 71,2 тыс. рублей, максимальный - 401,3 тыс. рублей, следует из информации Минтруда в Instagram , опубликованной в понедельник.

Если роды протекали без осложнений, то за 140 дней мать получит пособие в размере минимум 63 932 рубля, его максимальный размер составит 360 164 рубля, говорится в публикации.

Если были осложнения, то за 156 дней мама получит пособие в размере минимум 71 238 рублей, его максимальный размер составит 401 325 рублей.

Рост минимального размера пособий обусловлен индексацией минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей, максимальный размер увеличился за счет ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребенка для работающих россиян назначаются в беззаявительном порядке с 2022 года. Для получения пособия россияне не должны подавать заявления: оно назначается на основании электронного больничного.