Губернатор Кузбасса во второй раз заразился коронавирусом

КЕМЕРОВО, 17 января. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев повторно заразился коронавирусной инфекцией и переносит заболевание в легкой форме, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале главы региона.

"Губернатор Сергей Цивилев 17 января получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Глава региона переносит заболевание в легкой форме и продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Впервые Цивилев заразился коронавирусом в октябре 2020 года и перенес болезнь без госпитализации, на амбулаторном лечении вместе с супругой. В конце 2021 года стало известно, что глава Кузбасса вакцинировался, при этом сообщалось, что у него сохранялся высокий уровень антител к инфекции.

По данным регионального оперативного штаба, на 17 января в регионе с начале пандемии выявлено более 89,5 тыс. случаев заражения, выздоровели 81,7 тыс. человек, умерли 1 798 пациентов. Остальные находятся под наблюдением медиков.