Люди с инвалидностью смогут получать компенсацию половины цены полиса ОСАГО автоматически

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россияне с ограничениями по здоровью смогут получать компенсацию половины стоимости полиса ОСАГО автоматически, без подачи документов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

Он отметил, что для людей с инвалидностью особенно важно, чтобы взаимодействие с государством было максимально простым и не требовало хождения по инстанциям.

"С этого года инвалиды смогут проактивно получать компенсации по ОСАГО. Соответствующее постановление правительства подписано и вступило в силу", - сказал глава кабмина.

Мишустин пояснил, что речь идет о людях с ограничениями по здоровью и законных представителях детей с инвалидностью, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям. По закону им возвращают половину стоимости полиса ОСАГО.

"Раньше этим занимались региональные власти, и, чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения социальной защиты. Теперь Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через единый портал государственных услуг", - рассказал премьер.

Он заверил, что правительство будет и дальше совершенствовать систему предоставления гражданам государственной поддержки, активно внедрять механизмы социального казначейства, чтобы человек мог пользоваться помощью и услугами в удобном и необременительном формате, без сбора дополнительных справок.

Получение компенсации

Как уточнили позже в пресс-службе правительства, Мишустин утвердил новые правила предоставления таких выплат. Так, теперь после заключения договора ОСАГО Пенсионный фонд проактивно проинформирует человека с инвалидностью или его законного представителя о положенной компенсации. После этого в течение пяти рабочих дней деньги поступят гражданину таким же способом, как он получает другие выплаты, например, почтовым переводом, курьером на дом либо на банковский счет.

Для автоматического начисления выплаты все организации, ответственные за предоставление этой услуги, должны направить необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Так, сведения о полисе ОСАГО будут поступать в ЕГИССО из автоматизированной информационной системы обязательного страхования. Данные об установленной инвалидности и медицинских показаниях для приобретения транспорта будут предоставлены в Федеральный реестр инвалидов органами медико-социальной экспертизы. Если договор ОСАГО заключил представитель человека с инвалидностью, например, один из родителей, то сведения об этом поступят в ЕГИССО из Единой информационной системы о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной защиты и социальных услуг.

"В том случае, если организации по каким-то причинам не направили сведения в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО, для получения компенсации инвалиду или его представителю можно будет обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда с заявлением, полисом ОСАГО и справкой об инвалидности, - уточнили в кабмине. - Сделать это можно лично или через портал госуслуг".