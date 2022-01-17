В Свердловской области откроется центр по изучению штаммов ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Центр секвенирования возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе штаммов ковида, начнет работу на полную мощность в феврале 2022 года в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в понедельник.

"Центр секвенирования возбудителей инфекционных заболеваний начнет работу на базе отделения особо опасных инфекций лаборатории контроля биологических факторов ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в городе Березовский Свердловской области <…> по изучению изменчивости инфекционных агентов, в том числе для мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Центр секвенирования начнет работу в полную мощность в феврале 2022 года", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас специалисты проходят обучение для работы на секвенаторе, изучают алгоритмы дифференциации генетических вариантов ковида. Лабораторное оборудование для полногеномного и фрагментного секвенирования было поставлено Роспотребнадзором в рамках федерального проекта "Санитарный щит".

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что на территории Свердловской области было выявлено четыре случая заражения "омикроном".

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В период новогодних праздников в регионе действовали послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах, заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от всего населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от взрослого - 71,8%.