Минздрав Татарстана получит второй модернизированный вертолет для санавиации до 2024 года

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Второй вертолет санавиации поступит в Минздрав Татарстана до 2024 года, он сможет в случае необходимости, эвакуировать большее количество пациентов, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Марат Садыков.

"До 2024 года в нашем распоряжении должен появиться второй вертолет с медицинским модулем для эвакуации пациентов, это предполагает наша стратегия развития санитарной авиации. А это значит, что мы сможем, в случае необходимости, эвакуировать большее количество пациентов и оказать им в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь", - сообщил Садыков.

Он отметил, что у Минздрава региона с казанским вертолетным заводом сложились хорошие доверительные отношения. "Специалисты учитывают наши пожелания при модернизации вертолета, особенно в вопросах эргономики салона воздушного судна", - сказал министр.

Садыков уточнил, что существующий "Ансат" в этом году был оборудован новым медицинским модулем, что облегчило погрузку и выгрузку на борт тяжелых лежачих пациентов. Однако, по мнению Минздрава, недостатком, выявленным при вылетах на дальние расстояния, является ограничение запасов топлива, что не позволяет совершать эвакуации пациентов из отдаленных районов без дозаправки.

"Также в нынешних условиях, в рамках необходимости соблюдения инфекционной безопасности, есть потребность доработки быстросъемной перегородки для изоляции кабины от салона", - сказал Садыков.

Финансирование вылетов осуществляется на основе софинансирования из федерального и регионального бюджетов в достаточном объеме. Причем, ежегодно возрастает доля софинансирования Республики Татарстан (2019 год - 19% , 2020 год - 42%, 2021 год - 57%).

Рост финансирования высокотехнологичной медпомощи

Почти 5 млрд рублей вложили в высокотехнологичную медицинскую помощь в Татарстане в 2021 году, это на 209 млн больше, чем было запланировано.

"Высокотехнологичная медицинская помощь включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения. Кроме того, ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии. В 2021 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) мы потратили 4 984 842 163 рубля, что на 209 010 406 рублей больше, чем было запланировано", - сказал Садыков.

Он отметил, что такой ежегодный рост связан с более глубокой работой с населением республики, проведением ежегодной диспансеризации, профосмотров на производственных предприятиях, а также со взаимодействием в работе с первичным звеном (ФАПы, поликлиники, врачебные амбулатории).

"Кроме того, ежегодно увеличивается количество людей с болезнями сердечно -сосудистой хирургии и онкологическими заболеваниями, увеличивается рост оперативных вмешательств, требующих более емкого финансового обеспечения", - уточнил министр.

Он заявил, что Казань является центром высокотехнологичной медицинской помощи для жителей всего Приволжского федерального округа. Имеющаяся клиническая база позволяет проводить сложнейшие операции, а также последующую реабилитацию.

