В РФ выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 10 декабря

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 726, до 10 834 260. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 10 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,28%. В частности, в Москве за сутки выявили 7 529 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 4 132, в Подмосковье - 3 388, в Краснодарском крае - 718, в Ростовской области - 539, в Свердловской - 537.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 633 899, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся возросло за сутки на 19 756, до 9 878 371. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91,2% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки в Москве выздоровели 1 805 человек, в Воронежской области - 1 439, в Самарской - 1 297, в Свердловской - 739, в Московской - 668.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 670 против 686 днем ранее, до 321 990. Таким образом, второй день подряд в стране регистрируют менее 700 смертей из-за коронавируса за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба. В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 67 смертей, в Санкт-Петербурге - 65, в Подмосковье - 44, в Алтайском крае - 23, в Красноярском крае - 22, в Свердловской области - 21.