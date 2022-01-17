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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 7 529 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 31 октября

Число летальных исходов за сутки возросло на 67

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 529 против 6 480 днем ранее, до 2 096 233. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 31 октября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,36%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 67 против 70 днем ранее, до 37 944 (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 805, до 1 909 491. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 148 798 человек.

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