В Петербурге выявили 4 132 случая заражения коронавирусом. Это новый максимум за пандемию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 4 132 против 3 958 днем ранее, до 884 638.

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Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число заразившихся оказалось максимальным за все время пандемии, следует из данных штаба. Предыдущий максимум был зарегистрирован 16 января.

Количество выздоровевших в городе, по данным штаба, увеличилось на 625, до 824 187. Число умерших возросло на 65, до 29 062.