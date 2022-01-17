Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с апреля 2020 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник продолжил рост и увеличился до 1,53 - максимума с 20 апреля 2020 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской области он равен 1,29, в Пермском крае - 1,37, в Красноярском - 1,41, в Самарской области - 1,46, в Свердловской - 1,48.

В Москве индикатор снизился до 1,55, в Воронежской области он, напротив, вырос до 1,77, в Нижегородской упал почти в два раза, до 2,18. В Санкт-Петербурге, где впервые с начала эпидемии выявили более 4 тыс. заразившихся за сутки, коэффициент составил 2,2, в Подмосковье - 2,29.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.