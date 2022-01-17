В Казани в 2021 году туристический поток вырос почти в два раза

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Турпоток в Казани в 2021 году составил 3 млн человек, а в 2020 году столицу Татарстана посетили 1,7 млн туристов. Об этом на совещании в мэрии Казани в понедельник сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

"За 2021 год в столице [Татарстана] побывали 3 млн гостей. И по сравнению с предыдущим пандемийным годом это очень значимая цифра. При этом надо понимать, что в статистику не попадают те туристы, которые остаются в апартаментах, арендуют квартиры и приезжают к родственникам", - сказала Санникова. По данным пресс-службы мэрии Казани, уровень туристического потока приблизился к значениям 2018 года. Тогда город посетили 3,2 млн туристов. В 2020 году из-за пандемии турпоток снизился до 1,7 млн человек.

Отмечается, что в 2021 году больше всего туристов приезжало из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Самары, Уфы, Чебоксар, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Основными точками притяжения туристов являются Кремль - его посетили более 3 млн гостей, пешеходная улица Баумана, Старо-Татарская слобода, Кремлевская набережная, аквапарк "Ривьера".

Санникова также отметила, что за 2021 год международный аэропорт Казань обслужил более 3,8 млн человек. В прошлом году этот показатель составлял 2,1 млн. В 2019 году аэропорт обслужил 3,4 млн пассажиров.