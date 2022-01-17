"Омикрон" нашли в каждой четвертой положительной пробе на коронавирус из Пермского края

ПЕРМЬ, 17 января. /ТАСС/. Завершено исследование 22 проб, которые были отправлены в научные центры России из Пермского края за последние две недели. Примерно каждая четвертая из них - со штаммом "омикрон", сообщил в понедельник на заседании регионального оперштаба глава управления Роспотребнадзора Виталий Костарев.

"Завершено исследование 22 проб, из них 21 - положительная. 16 (76%) - это индийский штамм, пять (24%) - это "омикрон". Но из этого нельзя сделать вывод, что у нас доминирует "омикрон", просто в первую очередь институты исследуют тех, кто прилетел из-за границы", - сказал Костарев.

Он добавил, что из шести выявленных случаев заражения "омикроном" пять - завозные. Они были выявлены у прилетевших из Египта, Кипра, Турции, ОАЭ и Австрии. Один случай - контактный, все случаи заболевания проходили в легкой форме. Всего на самоизоляции находятся около 700 человек, контактировавших с заразившимися.

Штамм "омикрон" был выявлен в Пермском крае в конце декабря 2021 года. Заболевший прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Он был госпитализирован, болезнь протекала в легкой форме. Дальнейшее распространение вируса не произошло, сообщили тогда в региональном управлении Роспотребнадзора.

До 1 февраля в Пермском крае действует несколько ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора власти обязали вакцинировать 80% сотрудников отдельных организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.