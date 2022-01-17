Свердловские власти направят на формирование комфортной среды в селах 120 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Свердловские власти направят в 2022 году 120 млн рублей на формирование комфортной среды в селах, которые в текущем году впервые будут участвовать в региональной программе городского благоустройства. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

"В 2022 году впервые эта программа [формирования комфортной городской среды] расширена. Исключительно за счет средств областного бюджета выделено 120 млн рублей на благоустройство общественных территорий сельских населенных пунктов. <…> Чтобы жители чувствовали комфортность проживания", - сказал он.

Министр добавил, что территории, где будет реализована программа, еще не определены, в настоящее время ведется их отбор. Предполагается, что ежегодно будут появляться пять-шесть новых объектов для отдыха населения. Смирнов выразил надежду, что финансирование в будущем году по данному направлению будет увеличено.

Как ранее сообщал губернатор региона Евгений Куйвашев, села Свердловской области с 2022 года смогут участвовать в региональной программе формирования комфортной городской среды. Стоимость проектов, которые можно будет реализовать при поддержке областного бюджета, составит от 15 млн до 50 млн рублей и зависит от численности жителей населенного пункта. Средства на благоустройство будут предоставляться на основании конкурсного отбора муниципальных заявок.

Приоритетный проект "Комфортная городская среда" был утвержден Советом при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года, является неотъемлемой частью национального проекта "ЖКХ и городская среда". Проект рассчитан на 2017-2022 годы и предусматривает благоустройство как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. С 2018 года в Свердловской области в рамках программы благоустроено 658 площадок, 393 из которых - дворы.