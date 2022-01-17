Эксперт сообщил, что фаза роста заболеваемости ковидом длится минимум 30-45 дней

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Стадия роста заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается минимум 30-45 дней, поэтому надеяться на скорое его завершение в РФ нельзя, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Напомню, что в классике жанра фаза роста продолжается 30-45 дней минимум, рост у нас начался со среды прошлой недели, поэтому надеяться на то, что мы с вами по аналогии с зарубежными коллегами, не начав расти, завершим этот процесс, не представляется возможным", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.