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Пандемия COVID-19

Посол ЕС сообщил, что вопрос о взаимном признании ковид-сертификатов обсуждают эксперты

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вопрос о взаимном признании сертификатов о прививках от коронавируса по-прежнему находится на стадии экспертного обсуждения.

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Об этом заявил в понедельник журналистам глава представительства Европейского союза в России Маркус Эдерер.

"В октябре состоялась техническая онлайн-встреча экспертов ЕС и РФ по эквивалентности цифровых ковид-сертификатов о прививках, - отметил он. - Российская сторона заявила о заинтересованности в решении этого вопроса. С тех пор никаких встреч больше не было, поддерживались лишь неофициальные контакты. Необходимо, чтобы российская сторона направила официальное письмо с заявкой на признание эквивалентности в адрес генерального секретаря Европейской комиссии, но такого письма пока не поступало".

Теги
РоссияЭдерер, МаркусПандемия COVID-19
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