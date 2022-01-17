Мэр Киева второй раз заразился коронавирусом

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Глава городской администрации Киева Виталий Кличко второй раз получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в понедельник в своем Telegram-канале.

"Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично", - написал он.

При этом Кличко напомнил, что он привит. "Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - добавил он, призвав население соблюдать санитарно-эпидемические правила.

Согласно данным Минздрава Украины, по состоянию на понедельник в стране выявлено 5 072 новых случая коронавируса, в Киеве - 510 случаев. За прошедшие сутки от осложнений скончались 78 человек, с начала пандемии - 98 361. За время эпидемии коронавируса на Украине зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения.