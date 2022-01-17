Песков: в новых указаниях регионам по борьбе с распространением ковида нет необходимости

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Кремль не видит необходимости в дополнительных указаниях регионам по действиям в ситуации с распространением коронавируса, в том числе штамма "омикрон", сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта работа сейчас ведется и президентом, и правительством фактически на ежедневной основе. С регионами постоянно общаются и [вице-премьер Татьяна] Голикова, и [председатель правительства Михаил] Мишустин, и президент общается с руководителями регионов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли какой-то "циркуляр из Кремля" с напоминаниями регионам в связи с распространением "омикрона".

"Особые полномочия [губернаторов] никто не отменял, поэтому все действуют в первую очередь с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте Российской Федерации. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются", - добавил представитель Кремля.