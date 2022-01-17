Организаторы "Бессмертного полка" рассчитывают на очное проведение шествия в 2022 году

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Решение о проведении майского шествия "Бессмертный полк" будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, организаторы акции "очень хотят", чтобы она прошла очно. Об этом заявила в понедельник сопредседатель центрального штаба общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"Мы очень хотим, чтобы у нас был очный "Бессмертный полк". Мне этот вопрос задают везде, где я бываю и встречаюсь с нашими дорогими согражданами. Затрагивается эта тема, все спрашивают. Нам очень хочется, и мы, центральный штаб, сопредседатели нашего движения, безусловно, готовимся. Но, как вы прекрасно понимаете, все зависит от той эпидемиологической ситуации, которая у нас будет в стране", - сказала Цунаева на пресс-конференции.