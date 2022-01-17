В СКФУ в 2022 году впервые начнут изучать арабский, турецкий и китайский языки

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Арабский, турецкий и китайский языки впервые начнут преподавать в крупнейшем вузе Северного Кавказа в 2022 году. Возможность изучения даст Школа языков мира, сообщил ТАСС ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

"Работа Школы языков мира начнется в Северо-Кавказском федеральном университете в феврале 2022 года. Первые слушатели курсов начнут изучать арабский и турецкий языки, в сентябре этого же года начнется изучение китайского языка. Преподавание каждого из этих языков начнется в университете впервые", - сказал он.

Планируется, что площадка школы позволит объединить лучших преподавателей и носителей иностранных языков. Помогать в изучении будут встречи с актерами, писателями и учеными из зарубежных стран.

"Подобная школа станет первой на Юге России, она даст возможность изучать редко преподаваемые в России иностранные языки. Это позволит жителям Северного Кавказа повысить уровень лингвистической подготовки. Прорабатывается возможность проведения в будущем на базе школы сертификационных экзаменов, подтверждающих уровень владения языком для зарубежных стажировок, обучения и работы", - пояснил Беспалов.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.