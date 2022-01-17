Около 700 млн рублей направят на улучшение работы новосибирского мусорного регоператора

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Группа "ВИС" предоставит 700 млн рублей акционерных займов на улучшение работы новосибирского регионального оператора по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск", который в декабре подал иск о самобанкротстве из-за долгов в 1,8 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на погашение кредиторской задолженности, сообщили ТАСС в пресс-службе группы в понедельник.

В начале декабря руководство компании опубликовало сообщение о намерении подать на банкротство своей фирмы из-за долгов перед подрядчиками. 16 декабря министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов оценивал риски по задолженности регоператора по обращению с ТКО перед компаниями - перевозчиками мусора в 524 млн рублей. 21 декабря Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск компании о самобанкротстве с задолженностью свыше 1,8 млрд рублей.

"На осуществление бесперебойной операционной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" Группой "ВИС" предоставлены акционерные займы, в том числе на погашение кредиторской задолженности и приобретение дополнительной спецтехники и контейнеров в случае такой необходимости. Общая сумма предусмотренных на эти цели средств на сегодня составляет около 700 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в группе "ВИС", компания продолжает выполнение всех поставленных задач по финансовому оздоровлению компании. Прошедший период новогодних праздников показал, что предпринятые меры были оправданны. В пресс-службе отметили, что сейчас у "Экологии-Новосибирск" достаточно ресурсов, чтобы выполнять функции регионального оператора и не допустить сбоев в сборе и вывозе отходов. Продолжаются все необходимые процедуры по обеспечению финансовой устойчивости компании и расчетам с кредиторами.

Ранее сообщалось, что региональный оператор ведет переговоры о рассрочке выплат задолженности. В МинЖКХ сообщали, что для погашения задолженности перед муниципальными предприятиями ЖКХ регоператор предлагает заключение трехсторонних соглашений. В свою очередь вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что руководство региона рассматривает несколько вариантов урегулирования задолженности, в том числе и расторжение договора с регоператором. Также участники рассматривали возможность реструктуризации долгов в течение двух лет.

О ситуации с ТКО

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.

В ноябре 2019 года экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем являлся долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами. Его размер составлял более 700 млн рублей. В декабре прошлого года из-за сложившейся ситуации несколько перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля 2020 года профильный комитет заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с региональным оператором в одностороннем порядке.