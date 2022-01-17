Ключевые данные об эффективности вакцины от ковида "Бетувакс" планируют получить в феврале

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), разработавшая вакцину против коронавируса "Бетувакс" совместно с одноименной компанией, намерена в феврале в рамках второго этапа испытаний оценить иммунный ответ добровольцев спустя три недели после второй инъекции, результаты станут одним из ключевых показателей ее эффективности. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ИСКЧ.

"Исследователи в планируемые сроки провели набор добровольцев. Первый этап исследования завершится в начале февраля. В феврале добровольцы второго этапа пройдут раннюю ключевую точку оценки иммунного ответа - три недели с момента получения второй инъекции вакцины", - приводит пресс-служба ИСКЧ слова председателя совета директоров компании Артура Исаева.