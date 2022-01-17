Песков назвал устаревшими поручения по законопроекту о ковид-сертификатах

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Поручения президента РФ Владимира Путина по совершенствованию законопроекта о ковид-сертификатах, которые были даны по итогам декабрьского съезда РСПП, уже потеряли актуальность после того, как рассмотрение документа было отложено. Это пояснил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В субботу на сайте Кремля был опубликован перечень поручений главы государства, в котором были даны в том числе указания о необходимости доработать законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах. Песков при этом напомнил, что еще на прошлой неделе правительство приняло решение отложить рассмотрение этого законопроекта из-за изменения эпидемиологической обстановки.

"Перечни поручений готовятся в течение нескольких дней, а то и недель, согласовываются по разным направлениям, с разными подразделениями и так далее. И здесь мы подготовить-то подготовили [поручения президента], но с тех пор изменились обстоятельства", - отметил представитель Кремля. "Эти пункты [из перечня поручений президента, касающиеся доработки законопроекта,] мы, конечно, будем убирать, аннулировать. Рабочая ситуация, действуем гибко с учетом обстоятельств", - заключил Песков.

14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" решило отложить рассмотрение законопроекта о ковидных сертификатах во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также сообщил, что законопроект будет снят с рассмотрения.

Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.