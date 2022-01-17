Суд признал законным отказ колонии зачислять доходы Навального от работы в СМИ на его счет

ПЕТУШКИ /Владимирская область/, 17 января. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области отказал в удовлетворении иска Алексея Навального к руководству ИК-2 в УФСИН РФ по Владимирской области в Покрове в связи с отказом зачислять на его лицевой счет деньги, который осужденный зарабатывает, сотрудничая с информационным агентством во время отбывания наказания в колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отказать в удовлетворении административно-исковых требований Навального Алексея Анатольевича к ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области", - постановил судья Иван Язев. Решение может быть обжаловано.

В заявлении, поданном 8 декабря прошлого года, Навальный оспаривал отказ администрации колонии учесть денежные средства, полученные Навальным в рамках работы на информационное агентство "Ключ", подлежащими учету на его лицевом счету как заработанные в период отбытия наказания в исправительном учреждении. Навальный пояснил, что выполнял эту работу в период личного времени, предусмотренного распорядком дня. В свою очередь в ответе на исковое заявлении руководство колонии отметило, что работа вне колонии возможна, но только в рамках контрактов, заключенных с участием администрации исправительного учреждения. Так как такого договора с информационным агентством нет, Навальному отказали в учете заработка.

Сам Навальный участвовал в заседании через видео-конференц-связь, его интересы в суде представлял адвокат Вадим Кобзев. Защитник подтвердил, что администрация колонии не чинит препятствий к трудовой деятельности Навального, однако она ограничивает его в распоряжении денежными средствами, так как на данный момент Навальный может тратить в колонии не более 9 тыс. рублей в месяц, но эта сумма может быть увеличена в случае учета заработка. По словам адвоката, деньги Навальный в основном тратит на еду.

Как пояснила в суде представитель УФСИН по Владимирской области, на предприятии колонии Навальный не трудоустроен. Он проходит обучение в швейном цехе, после чего сможет начать работать в колонии с зарплатой около 6 тыс. рублей в месяц.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января прошлого года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.