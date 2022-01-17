Комиссия исправительной колонии в Покрове продлила профучет Навального

ПЕТУШКИ /Владимирская область/, 17 января. /ТАСС/. Комиссия исправительной колонии №2 в Покрове УФСИН по Владимирской области продлила действие профучета Алексея Навального как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Об этом в понедельник сообщил журналистам адвокат Вадим Кобзев в Петушинском районном суде, где рассматривается иск о законности постановки Навального на учет.

Как ранее сообщил в суде представитель управления, 7 октября 2021 года Навальный был снят с профилактического учета как лицо, склонное к совершению побега. В тот же день его поставили на учет как исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. В Петушинский районный суд Навальный направил иск о признании решения незаконным.

"На его табличке (прикрепленной к форме - прим. ТАСС) исчезла полоса [с наименованием профучета], не знаю, исчезла ли табличка с кровати. Но с учета его не сняли", - сказал Вадим Кобзев. Представители УФСИН также подтвердили ТАСС нахождение Навального на профучете.

На предыдущем заседании суда, которое прошло 28 декабря 2021 года, Навальный заявил, что ему не нравится то, что табличка с его именем на форме перечеркнута, как у поставленного на учет, а табличка о его склонности к экстремизму и совершению террористических актов прикреплена в кровати. Тогда же представители УФСИН сообщили, что заседание комиссии о продлении действия профучета состоится 7 января.

7 октября комиссией исправительной колонии Навальный был поставлен на два профучета как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию и склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Как уточнили в ходе предыдущего заседания суда представители администрации колонии, нахождение на учете выражается в проведении с Навальным индивидуальных профилактических бесед, изоляции от связей и условий, оказывающих на него пагубное влияние, при этом оно не распространяется на режим дня осужденного. Навального поставили на учет в связи с тем, что он совершал административные правонарушения, в отношении него возбуждено уголовное дело, он является учредителем признанной экстремистской по решению суда организации.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.