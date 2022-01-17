В Свердловской области модернизация дефицитных ГРС займет от двух до четырех лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Модернизация дефицитных газораспределительных станций (ГРС) в Свердловской области, в реконструкции которых власти ранее попросили помощи у федерального центра, займет от двух до четырех лет. В данный момент принято решение о строительстве одного из объектов, сообщил в понедельник журналистам министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

Как сообщал ранее губернатор региона Евгений Куйвашев, свердловские власти попросили у федерального центра о содействии в модернизации восьми дефицитных газораспределительных станций, которые нуждаются в реконструкции. Власти вели переговоры с компанией "Газпром", которой принадлежат станции, о включении объектов в программу развития и модернизации.

"По срокам, естественно, это и финансово и материалоемкая работа. Такие работы проводят в течение от двух до четырех лет", - сказал Смирнов.

По словам министра, финансировать модернизацию и строительство новых ГРС будет "Газпром". В частности, принято решение о возведении нового объекта в городе Сухой Лог, который позволит более чем в два раза увеличить пропускную способность станции, а значит возможность для подключения промышленных, сельскохозяйственных предприятий и домовладений. "Мы ожидаем, что в ближайшее время будут приняты решения по другим ГРС", - сказал он.

Министр отметил, что модернизация ГРС является частью утвержденного десятилетнего стратегического плана развития газовой инфраструктуры региона. Также документ предусматривает мероприятия по догазификации домов, а также проекты создания комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в отдаленных территориях.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В Свердловской области к 2030 году доступ к газу будут иметь 90% жилых домов. Общий уровень газификации в регионе по состоянию на ноябрь составляет 77%.

О замене лифтов

Смирнов также сообщил, что в области нужно заменить в этом году более 150 лифтов при поддержке Фонда капитального ремонта региона. Показатель в семь раз ниже итогов прошлого года, что связано с масштабными ремонтными работами в этот период, сообщил в понедельник журналистам министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

"Сейчас уже можно сказать, что мы переходим к плановым ремонтам. Потому что, если сравнить - в прошлом году за счет фонда заменено 1 100 лифтов, в этом году нам надо заменить всего 155", - сказал он.

Программу замены лифтов прошлого года Смирнов назвал одной из крупнейших в стране, напомнив, что на ее реализацию были дополнительно получены средства из Фонда поддержки реформированию ЖКХ. К 2024 году все лифты, срок эксплуатации которых превысит 25 лет, будут заменены.

Смирнов добавил, что ежегодно из областного бюджета выделяется 250-300 млн рублей на замену лифтов в домах, жители которых перечисляют средства на капремонт на спецсчета. Министр подчеркнул, что большой объем ремонтных работ, в частности по замене лифтов, в таких домах не ведется, поэтому оборудование меняют, как правило, при поддержке властей области.

Как ранее сообщали в департаменте информационной политики региона, минимум 280 лифтов в домах со спецсчетами планируется заменить в Свердловской области в 2022 году против 233 в 2021 году, рост составляет 20%. На эти цели из областного бюджета выделят субсидии в размере 389 млн рублей. Капитальный ремонт запланирован более чем в 1 300 домах области, из которых в 73 домах будут заменены лифты с превышенным сроком эксплуатации.