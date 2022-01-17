Число вакансий для дворников в Петербурге выросло в 17 раз за неделю из-за снегопадов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Работодатели Петербурга за прошедшую неделю разместили в 17 раз больше вакансий для дворников, эксперты связывают такой рост с обильными снегопадами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании HeadHunter.

По данным комитета по благоустройству Петербурга, после новогодних праздников в городе выпало более 30 см снега. Отмечалось, что мощностей по уборке снега недостаточно. Снегопады продолжались и на прошлой неделе, в начале которой высота снежного покрова достигла 37 см. Как сообщал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, такой показатель зафиксирован впервые за эту зиму.

"С 10 по 16 января, работодатели Петербурга разместили почти 400 вакансий для дворников и уборщиков, что в 17 раз больше, чем за первую неделю января, а также более 60 вакансий для водителей спецтехники", - говорится в сообщении.

По словам руководителя пресс-службы HeadHunter по СЗФО Марии Бузуновой, подобный спрос на дворников, уборщиков и водителей спецтехники спровоцирован комплексом причин: скопившимся снегом и льдом на улицах города, жалобами населения, а также сообщениями СМИ о травмированных горожанах и выступлениях петербуржцев в медиасфере.

В понедельник прокуратура Петербурга начала проверки по сообщениям горожан в социальных сетях о травмах при падении на гололеде. Как сообщила пресс-служба ведомства, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при обработке пешеходных зон и дорог противогололедными материалами с учетом нестабильных погодных условий.

Как сообщил директор НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский, из-за снегопадов и неубранной наледи, спровоцировавших большое количество травм у жителей города, на отделения учреждения нагрузка выросла в 1,5 раза. "В последнее время увеличилось количество операций травматологического профиля. У нас на сегодня два отделения по 30 коек, оба работают с перегрузом в 1,5 раза. Сокращаем сроки лечения пациентов, переводим на амбулаторный режим, истерии в этом плане нет, но, конечно, этих пациентов (пострадавших от гололеда) стало больше. В день могут поступать от 30-50 человек", - сказал он журналистам.

Погода в Петербурге

Согласно прогнозу Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Петербурге ожидается местами небольшой снег. Вторник будет в основном без осадков. В среду ночью прогнозируют небольшой снег, днем небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега.