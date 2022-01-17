В кабмине поддержали законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу депутатов фракции "Единая Россия" в Госдуме и сенаторов-единороссов, согласно которой родители всех детей-инвалидов смогут находиться с ними в медучреждениях бесплатно. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале "Единой России".

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект "Единой России" о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями", - указывается в сообщении.

Речь идет о документе, который единороссы внесли в Госдуму в сентябре прошлого года. Законопроект предлагает признать наличие статуса "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

Как ранее пояснял один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сейчас бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет. При этом, подчеркивал Турчак, дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице в этот период. По его словам, нововведение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов.