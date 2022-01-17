В Ленинградской области оборудуют около 30 купелей для крещенских купаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Почти 30 купелей оборудуют в разных районах Ленинградской области для крещенских купаний в нынешнем году. Об этом на пресс-конференции ТАСС в понедельник сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской области ГУ МЧС России по региону Алексей Зыбцев.

"Будет организовано 28 купелей на открытых водоемах, они будут находиться в 13 из 18 районов. В прошлом году у нас было организовано 30 купелей и более 11 тыс. человек приняли участие в мероприятии", - сказал Зыбцев.

Как отметил заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области - начальник департамента региональной безопасности Игорь Гнездилов, места купания, по возможности, организуют ближе к храмам, монастырям, часовням. "Таким образом, они у нас организованы в Бокситогорском, Волосовском, Всеволожском, Подпорожском, Сланцевском районах", - пояснил он. За безопасностью на купелях будут следить сотрудники спасательных служб, бригады медиков и сотрудники органов правопорядка.

Посещение мест крещенских купаний будет организовано с учетом действующих в регионе противоэпидемических требований, проверок сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе при этом не планируется, сказал Гнездилов. "Не рекомендуется осуществлять такие купания беременным и кормящим женщинам, гражданам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания", - добавил он.

Ответственный за связи с общественностью Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов отметил, что Крещение является одним из главных 12 праздников года, и призвал верующих прийти в храмы на божественную литургию 19 января. Он также напомнил, что крещенские купания являются "благочестивой народной традицией, а не догматической или канонической церковной".

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие, по традиции, окунаются в прорубь.