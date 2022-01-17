Работодателям, не уведомившим о трудоустройстве мигрантов, грозит штраф до 1 млн рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Штраф в размере до 1 млн рублей может грозить работодателям в России, которые не уведомили о том, что привлекли к трудовой деятельности иностранных граждан. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России.

"Работодателям необходимо подавать уведомления о привлечении иностранных работников независимо от их статуса, в отношении временно или постоянно проживающих на территории России, а также граждан государств - членов Евразийского экономического союза. Неисполнение обязанности по подаче уведомлений может повлечь за собой привлечение работодателя к административной ответственности с наложением штрафных санкций в размере до 1 млн рублей (ч. 3 и ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ)", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что по инициативе ведомства Минцифры России запустило на портале госуслуг новый сервис "Уведомления по трудовым мигрантам", который позволяет подавать электронные уведомления о заключении и расторжении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, а также о выплате зарплаты высококвалифицированным иностранным специалистам. Ранее работодателям необходимо было лично обращаться в подразделения по вопросам миграции либо направлять соответствующие уведомления по почте.

"Теперь они могут подать указанные уведомления в электронной форме через личный кабинет на портале государственных слуг, используя усиленную квалифицированную электронную подпись", - подчеркнули в ведомстве.

Ежегодно в подразделения по вопросам миграции поступает более 3 млн уведомлений, связанных с трудовой деятельностью иностранных граждан. Расширение возможностей своевременной подачи уведомлений о привлечении иностранной рабочей силы позволяет создать более комфортные условия для соблюдения работодателями миграционных правил.